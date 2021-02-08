Війна на Донбасі: бойовики сьогодні двічі зірвали "тишу"
У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі сьогодні було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передає RegioNewsю
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших позиціях з мінометів 120-го калібру", — розповіли в штабі.
Там також додали, що неподалік Водяного, що на Приазов’ї, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї. На прицільні обстріли зі сторони противника ЗСУ давали адекватну відповідь.
Про факти порушення режиму припинення вогню Україна повідомила в ОБСЄ. Бойових втрат серед ЗСУ немає.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, February 8, 2021
Нагадаємо, минулої доби на Донбасі було поранено ще одного військовослужбовця ООС.