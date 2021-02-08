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Війна на Донбасі: бойовики сьогодні двічі зірвали "тишу"
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08 лютого 2021, 17:59 5

Війна на Донбасі: бойовики сьогодні двічі зірвали "тишу"

08 лютого 2021, 17:59 5
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На прицільні обстріли зі сторони противника ЗСУ давали адекватну відповідь
На прицільні обстріли зі сторони противника ЗСУ давали адекватну відповідь
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У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі сьогодні було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передає RegioNewsю

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших позиціях з мінометів 120-го калібру", — розповіли в штабі.

Там також додали, що неподалік Водяного, що на Приазов’ї, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї. На прицільні обстріли зі сторони противника ЗСУ давали адекватну відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню Україна повідомила в ОБСЄ. Бойових втрат серед ЗСУ немає.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Monday, February 8, 2021

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі було поранено ще одного військовослужбовця ООС.

Донбас ООС Україна обстріл бойовики

 
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