Війна на Донбасі: бойовики сьогодні двічі зірвали "тишу"

На прицільні обстріли зі сторони противника ЗСУ давали адекватну відповідь

На прицільні обстріли зі сторони противника ЗСУ давали адекватну відповідь

Facebook

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі сьогодні було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру ООС, передає RegioNewsю

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по наших позиціях з мінометів 120-го калібру", — розповіли в штабі.

Там також додали, що неподалік Водяного, що на Приазов’ї, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї. На прицільні обстріли зі сторони противника ЗСУ давали адекватну відповідь.

Про факти порушення режиму припинення вогню Україна повідомила в ОБСЄ. Бойових втрат серед ЗСУ немає.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі було поранено ще одного військовослужбовця ООС.