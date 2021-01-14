На Донбасі зафіксували 6 порушень режиму "тиші": стріляли з кулеметів та гранатометів

Вогонь вели бойовики поблизу Водяного, Авдіївки та Мар'їнки

Вогонь вели бойовики поблизу Водяного, Авдіївки та Мар'їнки

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби, 13 січня, на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поруч із населеним пунктом Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В передмісті Авдіївки та неподалік Гнутового окупанти вели вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових гранатометів, а біля Мар’їнки противник здійснив кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї.



Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

Від початку поточної доби, 14 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Мар’їнки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі зафіксували 11 порушень режиму "тиші", один військовий отримав поранення