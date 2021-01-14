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На Донбасі зафіксували 6 порушень режиму "тиші": стріляли з кулеметів та гранатометів
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14 січня 2021, 08:11 20

На Донбасі зафіксували 6 порушень режиму "тиші": стріляли з кулеметів та гранатометів

14 січня 2021, 08:11 20
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Вогонь вели бойовики поблизу Водяного, Авдіївки та Мар'їнки
Вогонь вели бойовики поблизу Водяного, Авдіївки та Мар'їнки
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби, 13 січня, на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поруч із населеним пунктом Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В передмісті Авдіївки та неподалік Гнутового окупанти вели вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових гранатометів, а біля Мар’їнки противник здійснив кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї.

Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" спостерігалася тиша.

Від початку поточної доби, 14 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Мар’їнки, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі зафіксували 11 порушень режиму "тиші", один військовий отримав поранення

ООС ОРДЛО Донбас бойовики обстріли
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