На Донбасі зафіксували 11 порушень режиму "тиші", один військовий отримав поранення

На обстріли збройних формувань РФ українські воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь

На обстріли збройних формувань РФ українські воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одинадцять порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Більшість з них були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". З мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї збройні формування Російської Федерації вели вогонь у бік українських позицій неподалік Пісків та Водяного, що біля Донецька. Поблизу Пісків противник також відкривав вогонь і з гранатометів різних систем.

У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї, поблизу Красногорівки – зі станкових протитанкових гранатометів, а неподалік Верхньоторецька – з великокаліберних кулеметів.

Поруч із населеним пунктом Водяне, що на Приазов’ї, та Павлополя противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, а неподалік Водяного – і з автоматичних станкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік населеного пункту Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів і стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Захисника швидко доставили до медичного закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я воїна задовільний", - зазначають в штабі.

На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські воїни декілька разів відкривали вогонь у відповідь.

Від початку поточної доби, 13 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі зафіксували загострення на Донбасі: 10 обстрілів за добу, загинув український військовослужбовець.