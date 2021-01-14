На Донбассе зафиксировали 6 нарушений режима "тишины": стреляли из пулеметов и гранатометов

Огонь вели боевики вблизи Водяного, Авдеевки и Марьинки

Огонь вели боевики вблизи Водяного, Авдеевки и Марьинки

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 13 января, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, рядом с населенным пунктом Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска трижды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки и неподалеку Гнутового оккупанты вели огонь в сторону украинских позиций из ручных противотанковых гранатометов, а у Марьинки противник совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Марьинки, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. Боевых потерь в результате вражеских обстрелов нет.

Напомним, сутками ранее на Донбассе зафиксировали 11 нарушений режима "тишины", один военный получил ранения