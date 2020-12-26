Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли из минометов позиции ООС вблизи Водяного
В течение предыдущих суток на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, все нарушения были зафиксированы недалеко от Водяного. Здесь враг открывал огонь из минометов 120 и 82 калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме обстрелов украинских позиций, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местного жителя. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.
С начала текущих суток, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается "тишина".
Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.