Ситуация на Донбассе: боевики обстреляли из минометов позиции ООС вблизи Водяного

Мина также попала во двор мирного жителя

Мина также попала во двор мирного жителя

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, все нарушения были зафиксированы недалеко от Водяного. Здесь враг открывал огонь из минометов 120 и 82 калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме обстрелов украинских позиций, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор местного жителя. К счастью, никто из мирных жителей не пострадал.

С начала текущих суток, 26 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается "тишина".

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.