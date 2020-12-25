16:53  25 грудня
В Україну ввезли контрабандні брендові товари на 40 млн під виглядом штучних ялинок
16:20  25 грудня
У Раді розповіли, як Україна може пришвидшити отримання вакцини від коронавірусу
18:30  25 грудня
Бойовики на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші": у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
25 грудня 2020, 18:30 4

Бойовики на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші": у ЗСУ - без втрат

25 грудня 2020, 18:30 4
Читайте также на русском языке
На численні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь
На численні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом поточної доби, 25 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, зазначається, що всі провокації російсько-окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". На Приазов’ї, неподалік Водяного, ворог чотири рази відкривав вогонь поблизу українських позицій з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, випустивши при цьому 12 та 8 мін відповідно.

Також противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"На численні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - повідомили на передовій.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, December 25, 2020

Нагадаємо, 24 грудня окупанти на Донбасі поранили двох наших захисників.

Донбас Україна війна війська бойовики
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
02 грудня 2020
В Україні скасували карантин вихідного дня
Всі відео »
"Потьомкінські дороги-2020" Тимошенка і Голика. Чому "Велике будівництво" стало провалом
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Черкаську облраду
Всі публікації »
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Віктор Андрусів
Всі блоги »