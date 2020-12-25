Бойовики на Донбасі чотири рази зірвали режим "тиші": у ЗСУ - без втрат

На численні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь

На численні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь

Фото з відкритих джерел

Протягом поточної доби, 25 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, зазначається, що всі провокації російсько-окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". На Приазов’ї, неподалік Водяного, ворог чотири рази відкривав вогонь поблизу українських позицій з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, випустивши при цьому 12 та 8 мін відповідно.

Також противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"На численні обстріли збройних формувань Російської Федерації українські військовослужбовці надали противнику адекватну відповідь. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - повідомили на передовій.

Нагадаємо, 24 грудня окупанти на Донбасі поранили двох наших захисників.