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Стріляли біля Авдіївки: від початку доби бойовики порушили один раз режим "тиші"
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15 грудня 2020, 08:12 6

Стріляли біля Авдіївки: від початку доби бойовики порушили один раз режим "тиші"

15 грудня 2020, 08:12 6
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Протягом попередньої доби зафіксували 4 порушення
Протягом попередньої доби зафіксували 4 порушення
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Першу вогневу провокацію було помічено в районі населеного пункту Шуми. Тут ворог двічі вів неприцільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та підствольних гранатометів. Згодом противник активізувався і поблизу Авдіївки та Пісок, де в напрямку наших позицій окупанти здійснили по декілька пострілів зі стрілецької зброї.

Від початку поточної доби, 15 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації відкрили неприцільний вогонь з підствольного гранатомета поблизу українських позицій у передмісті Авдіївки.

Всі вогневі провокації противника не мали загрози для українських воїнів, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації біля населеного пункту "Шуми".

Донбас ООС озброєння військова техніка бойовики
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