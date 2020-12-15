Стреляли возле Авдеевки: с начала суток боевики нарушили один раз режим "тишины"

В течение предыдущих суток зафиксировали 4 нарушения

В течение предыдущих суток зафиксировали 4 нарушения

Фото: из открытых источников

В течение минувших суток на участках ответственности наших бригад зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Первую огневую провокацию было замечено в районе населенного пункта Шумы. Здесь враг дважды вел неприцельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов. Впоследствии противник активизировался и вблизи Авдеевки и Песок, где в направлении наших позиций оккупанты совершили по несколько выстрелов из стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 15 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи украинских позиций в пригороде Авдеевки.

Все огневые провокации противника не имели угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации возле населенного пункта "Шумы".