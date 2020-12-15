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Стреляли возле Авдеевки: с начала суток боевики нарушили один раз режим "тишины"
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15 декабря 2020, 08:12 2

Стреляли возле Авдеевки: с начала суток боевики нарушили один раз режим "тишины"

15 декабря 2020, 08:12 2
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В течение предыдущих суток зафиксировали 4 нарушения
В течение предыдущих суток зафиксировали 4 нарушения
Фото: из открытых источников
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В течение минувших суток на участках ответственности наших бригад зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Первую огневую провокацию было замечено в районе населенного пункта Шумы. Здесь враг дважды вел неприцельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов. Впоследствии противник активизировался и вблизи Авдеевки и Песок, где в направлении наших позиций оккупанты совершили по несколько выстрелов из стрелкового оружия.

С начала текущих суток, 15 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи украинских позиций в пригороде Авдеевки.

Все огневые провокации противника не имели угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, сутками ранее было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации возле населенного пункта "Шумы".

Донбасс ООС вооружение военная техника боевики
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