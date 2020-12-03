Окупанти на Донбасі наростили обстріли: Сьогодні вже сім разів смалили по ЗСУ

Наші воїни вогонь у відповідь не відкривали

Наші воїни вогонь у відповідь не відкривали

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Від початку поточної доби, 3 грудня, збройні формування російської Федерації та її найманці сім разів порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресцентр ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Водяного, ворог здійснив декілька пострілів з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів. На цій самій ділянці противник чотири рази провів дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2.

Окрім того, пострілами з протитанкового гранатомета російсько-окупаційні війська порушували проголошений режим припинення вогню поблизу населеного пункту Опитне.

"Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - повідомили у штабі.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 3 грудня 2020 року Слава... Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Thursday, December 3, 2020

Нагадаємо, протягом минулої доби на Донбасі було зафіксовано три факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців поблизу Водяного.