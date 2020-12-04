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04 декабря 2020, 08:13 5

Боевики девять раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

04 декабря 2020, 08:13 5
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Ответный огонь украинские военные не открывали
Ответный огонь украинские военные не открывали
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вблизи Водяного противник совершил обстрел позиций из минометов 120-го калибра и автоматического гранатомета. Недалеко от этого же населенного пункта, используя запрещенные мины ПОМ-2, враг четыре раза провел дистанционное минирование местности перед позициями наших войск.

Также, оккупанты совершили несколько провокационных выстрелов из ручных противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Шумы и Авдеевка, а вблизи Опытного – из подствольного гранатомета.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Огонь в ответ наши воины не открывали.

С начала текущих суток, в утреннее время 4 декабря, российско-оккупационные войска один раз нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года и использовали запрещенное тяжелое вооружение, а именно артиллерийские системы 122-го калибра и 120-ти мм минометы, совершив обстрел позиций украинских войск вблизи населенного пункта Водяное.

Напомним, сутками ранее вооруженные формирования российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили договоренности, вступившим в действие 27 июля 2020 года.

Донбасс ООС война военная техника боевики
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