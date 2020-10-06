На Житомирщині затримали податківця, який продавав дані з баз ДПС

Підозрюваний — головний державний ревізор-інспектор Житомирського обласного управління ДПС

Підозрюваний — головний державний ревізор-інспектор Житомирського обласного управління ДПС

Фото з відкритих джерел

Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ, інформує RegioNews.

Зазначається, що підозрюваний — головний державний ревізор-інспектор Житомирського обласного управління ДПС.

За даними слідства, він за винагороду пропонував відомості про доходи фізичних та юридичних осіб регіону з автоматизованої інформаційної системи "Податковий блок". Замовниками були місцеві бізнесмени, яких цікавила інформація про конкурентів і потенційних клієнтів.

Оперативники задокументували кілька фактів продажу персональної інформації.

Податківця затримали в Бердичеві, коли він отримував оплату від чергового клієнта.

Під час обшуків на роботі та вдома у посадовця вилучили комп’ютерну техніку та накопичувачі з даними, які він збирався продати.

Розслідування ведуть за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації).

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Одесі затримали групу наркодилерів, які збували небезпечні речовини по всій Україні.