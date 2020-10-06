На Житомирщині затримали податківця, який продавав дані з баз ДПС
СБУ блокувала продаж даних із баз Державної податкової служби в Житомирські області.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ, інформує RegioNews.
Зазначається, що підозрюваний — головний державний ревізор-інспектор Житомирського обласного управління ДПС.
За даними слідства, він за винагороду пропонував відомості про доходи фізичних та юридичних осіб регіону з автоматизованої інформаційної системи "Податковий блок". Замовниками були місцеві бізнесмени, яких цікавила інформація про конкурентів і потенційних клієнтів.
Оперативники задокументували кілька фактів продажу персональної інформації.
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Під час обшуків на роботі та вдома у посадовця вилучили комп’ютерну техніку та накопичувачі з даними, які він збирався продати.
Розслідування ведуть за ч. 1 ст. 361-2 Кримінального кодексу України (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації).
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
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