На Донетчине поймали нотариуса на махинациях с реестром Минюста

Оперативники задокументировали почти 450 фактов несанкционированного вмешательства в реестр

Оперативники задокументировали почти 450 фактов несанкционированного вмешательства в реестр

Фото: СБУ

В Мариуполе киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили нотариуса, который незаконно вносил изменения в государственные электронные информационные ресурсы Министерства юстиции.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Один из местных нотариусов и его помощники наладили противоправную схему несанкционированных действий с реестрами Минюста, что привело к утечке информации с ограниченным доступом", - говорится в сообщении.

Также помощники нотариуса незаконно регистрировали документы на имущество, оформленные на территории террористической организации "ДНР".

Правоохранители задокументировали почти 450 фактов несанкционированного вмешательства и внесения изменений в реестр Минюста с использованием личного электронного ключа частного нотариуса.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УКУ продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине задержали налоговика, который продавал данные из баз ГНС.