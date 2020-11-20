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20 ноября 2020, 15:31 8

На Донетчине поймали нотариуса на махинациях с реестром Минюста

20 ноября 2020, 15:31 8
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Оперативники задокументировали почти 450 фактов несанкционированного вмешательства в реестр
Оперативники задокументировали почти 450 фактов несанкционированного вмешательства в реестр
Фото: СБУ
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В Мариуполе киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили нотариуса, который незаконно вносил изменения в государственные электронные информационные ресурсы Министерства юстиции.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Один из местных нотариусов и его помощники наладили противоправную схему несанкционированных действий с реестрами Минюста, что привело к утечке информации с ограниченным доступом", - говорится в сообщении.

Также помощники нотариуса незаконно регистрировали документы на имущество, оформленные на территории террористической организации "ДНР".

Правоохранители задокументировали почти 450 фактов несанкционированного вмешательства и внесения изменений в реестр Минюста с использованием личного электронного ключа частного нотариуса.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УКУ продолжаются следственные действия.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине задержали налоговика, который продавал данные из баз ГНС.

Минюст СБУ уголовное дело ДНР Донецкая область реестр
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