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19 листопада 2020, 08:11 9

Ситуація в ООС: від початку доби спостерігається тиша

19 листопада 2020, 08:11 9
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Українські військові перебувають напоготові до можливих провокацій
Українські військові перебувають напоготові до можливих провокацій
Фото: з відкритих джерел
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Від початку поточної доби, 19 листопада, порушень умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Як передає RegioNews, про це повідомляють в штабі ООС.

Протягом минулої доби, 18 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. В районі населеного пункту Мар’їнка ворог застосував стрілецьку зброю.

Постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

У штабі зазначають, що підрозділи Збройних Сил України, інших складових сил оборони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням в операції, що проводиться на території Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, добою раніше бойовики двічі порушили режим "тиші".

Донбас ООС ОРДЛО бойовики обстріли
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