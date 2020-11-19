Ситуація в ООС: від початку доби спостерігається тиша

Українські військові перебувають напоготові до можливих провокацій

Українські військові перебувають напоготові до можливих провокацій

Фото: з відкритих джерел

Від початку поточної доби, 19 листопада, порушень умов домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Як передає RegioNews, про це повідомляють в штабі ООС.

Протягом минулої доби, 18 листопада, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців. В районі населеного пункту Мар’їнка ворог застосував стрілецьку зброю.

Постріли не становили загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

У штабі зазначають, що підрозділи Збройних Сил України, інших складових сил оборони продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням в операції, що проводиться на території Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, добою раніше бойовики двічі порушили режим "тиші".