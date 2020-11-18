09:32  18 листопада
В Україні за добу виявили 12 496 нових випадків COVID-19
08:42  18 листопада
Програму МВФ можуть переглянути, всі структурні маяки для цього виконані - президент
08:11  18 листопада
Доба на Донбасі пройшла без втрат, бойовики двічі порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
18 листопада 2020, 08:11 72

Доба на Донбасі пройшла без втрат, бойовики двічі порушили режим "тиші"

18 листопада 2020, 08:11 72
Читайте также на русском языке
Українські воїни дотримуються режиму припинення вогню
Українські воїни дотримуються режиму припинення вогню
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби на Донбасі на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу Новотроїцького ворог відкрив вогонь, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, а в районі Шумів – автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

"Українські захисники контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - зазначають в штабі.

Від початку поточної доби, 18 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше бойовики порушили перемир'я поблизу Гнутового.

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Хід Уманським. Як Єрмак, Тимошенко і Чернишов підставили Зеленського з "Великим будівництвом"
Вибори у Мелітополі: хто керуватиме містом замість новообраного мера Федорова
Всі публікації »
Віктор Балога
Ігор Попов
Віктор Таран
Всі блоги »