Доба на Донбасі пройшла без втрат, бойовики двічі порушили режим "тиші"

Українські воїни дотримуються режиму припинення вогню

Українські воїни дотримуються режиму припинення вогню

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби на Донбасі на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу Новотроїцького ворог відкрив вогонь, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, а в районі Шумів – автоматичний станковий гранатомет та стрілецьку зброю. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

"Українські захисники контролюють ситуацію в районі проведення операції. Водночас наші воїни перебувають напоготові до адекватного реагування на ймовірні виклики з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців", - зазначають в штабі.

Від початку поточної доби, 18 листопада, порушень режиму тиші на всіх ділянках лінії розмежування не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше бойовики порушили перемир'я поблизу Гнутового.