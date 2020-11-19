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Ситуация в ООС: с начала суток наблюдается тишина
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19 ноября 2020, 08:11 5

Ситуация в ООС: с начала суток наблюдается тишина

19 ноября 2020, 08:11 5
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Украинские военные находятся наготове к возможным провокациям
Фото: из открытых источников
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С начала текущих суток, 19 ноября, нарушений условий договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Как передает RegioNews, об этом сообщают в штабе ООС.

За прошедшие сутки, 18 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. В районе населенного пункта Марьинка враг применил стрелковое оружие.

Выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников, поэтому огонь они не открывали.

В штабе отмечают, что подразделения Вооруженных Сил Украины, других составляющих сил обороны продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению в операции, проводимой на территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, сутками ранее боевики дважды нарушили режим "тишины".

Донбасс ООС ОРДЛО боевики обстрелы
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