На Донбасі бойовики вранці обстріляли Мар`їнку
Від початку поточної доби окупанти один раз порушили досягнуті мирні домовленості, здійснивши кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї в районі Мар’їнки.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Упродовж минулої доби у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню.
Так, у районі Водяного в обідній час противник застосував автоматичний станковий гранатомет, а ввечері збройні провокації продовжилися. На цій ділянці, одночасно з гранатометами і стрілецькою зброєю зафіксовано роботу снайпера з боку тимчасово окупованої Ужівки. Наші військові відкрили вогонь у відповідь, після чого режим тиші було відновлено.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, November 14, 2020
Нагадаємо, напередодні в зоні ООС трапилося нове загострення, бойовики п'ять разів порушили "тишу".