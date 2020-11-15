На Донбасі бойовики вранці обстріляли Мар`їнку

Минулої доби зафіксували обстріли у районі Водяного

Минулої доби зафіксували обстріли у районі Водяного

Фото з відкритих джерел

Від початку поточної доби окупанти один раз порушили досягнуті мирні домовленості, здійснивши кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї в районі Мар’їнки.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Упродовж минулої доби у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню.

Так, у районі Водяного в обідній час противник застосував автоматичний станковий гранатомет, а ввечері збройні провокації продовжилися. На цій ділянці, одночасно з гранатометами і стрілецькою зброєю зафіксовано роботу снайпера з боку тимчасово окупованої Ужівки. Наші військові відкрили вогонь у відповідь, після чого режим тиші було відновлено.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Нагадаємо, напередодні в зоні ООС трапилося нове загострення, бойовики п'ять разів порушили "тишу".