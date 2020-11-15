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На Донбасі бойовики вранці обстріляли Мар`їнку
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15 листопада 2020, 09:47 87

На Донбасі бойовики вранці обстріляли Мар`їнку

15 листопада 2020, 09:47 87
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Минулої доби зафіксували обстріли у районі Водяного
Минулої доби зафіксували обстріли у районі Водяного
Фото з відкритих джерел
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Від початку поточної доби окупанти один раз порушили досягнуті мирні домовленості, здійснивши кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї в районі Мар’їнки.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Упродовж минулої доби у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід збройні формування Російської Федерації та її найманці три рази порушили режим припинення вогню.

Так, у районі Водяного в обідній час противник застосував автоматичний станковий гранатомет, а ввечері збройні провокації продовжилися. На цій ділянці, одночасно з гранатометами і стрілецькою зброєю зафіксовано роботу снайпера з боку тимчасово окупованої Ужівки. Наші військові відкрили вогонь у відповідь, після чого режим тиші було відновлено.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, November 14, 2020

Нагадаємо, напередодні в зоні ООС трапилося нове загострення, бойовики п'ять разів порушили "тишу".

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