10:01  13 листопада
Коронавірус в Україні: за добу виявлено понад 11700 тисяч нових випадків зараження
17:49  13 листопада
Зеленський призначив нового голову СБУ в Чернігівській області
17:52  13 листопада
Окупанти на Донбасі чотири рази обстріляли сили ЗСУ: наші бійці дали їм гідну відповідь
UA | RU
UA | RU
13 листопада 2020, 17:52 1

Окупанти на Донбасі чотири рази обстріляли сили ЗСУ: наші бійці дали їм гідну відповідь

13 листопада 2020, 17:52 1
Читайте также на русском языке
Поблизу Мар’їнки зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером
Поблизу Мар’їнки зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером
Facebook
Читайте также
на русском языке

Упродовж поточної доби, 13 листопада, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Про це передає RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід”, поруч населеного пункту Кам’янка, ворог застосував міномет калібру 82 міліметри, а неподалік Водяного – автоматичний станковий гранатомет і ручний протитанковий гранатомет.

Окрім того, поблизу Мар’їнки зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером. Аби зберегти життя та здоров’я українських захисників, Об’єднані сили надали адекватну відповідь. Після цього прицільні постріли снайпера збройних формувань Російської Федерації та її найманців припинилися.

"Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - наголосили на передовій.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, November 13, 2020

Нагадаємо, раніше стали відомі небойові втрати в зоні ООС за сім місяців.

Також повідомлялося, що бойовики незаконно утримують 251 людину на Донбасі.

ООС Україна обстріл бойовики штаб
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Зміна кадрів в Одесі: спонсори Труханового повертають у голови ОДА ветерана Гриневецького
Другий тур у Луцьку: чи отримає місто мера "з-під Палиці"
Всі публікації »
Ігор Попов
Віктор Таран
Денис Казанський
Всі блоги »