Окупанти на Донбасі чотири рази обстріляли сили ЗСУ: наші бійці дали їм гідну відповідь

Поблизу Мар’їнки зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером

Поблизу Мар’їнки зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером

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Упродовж поточної доби, 13 листопада, у районах відповідальності українських бригад зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Про це передає RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід”, поруч населеного пункту Кам’янка, ворог застосував міномет калібру 82 міліметри, а неподалік Водяного – автоматичний станковий гранатомет і ручний протитанковий гранатомет.

Окрім того, поблизу Мар’їнки зафіксовано відкриття вогню ворожим снайпером. Аби зберегти життя та здоров’я українських захисників, Об’єднані сили надали адекватну відповідь. Після цього прицільні постріли снайпера збройних формувань Російської Федерації та її найманців припинилися.

"Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - наголосили на передовій.

Нагадаємо, раніше стали відомі небойові втрати в зоні ООС за сім місяців.

Також повідомлялося, що бойовики незаконно утримують 251 людину на Донбасі.