На Донбассе боевики утром обстреляли Марьинку
С начала текущих суток оккупанты один раз нарушили достигнутые мирные договоренности, совершив несколько неприцельних выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
За прошедшие сутки в зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня.
Так, в районе Водяного в обеденное время противник применил автоматический станковый гранатомет, а вечером вооруженные провокации продолжились. На этом участке, одновременно с гранатометами и стрелковым оружием зафиксировано работу снайпера со стороны временно оккупированной Ужевки. Наши военные открыли огонь в ответ, после чего режим тишины было восстановлено.
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Saturday, November 14, 2020
Напомним, накануне в зоне ООС случилось новое обострение, боевики пять раз нарушили "тишину".