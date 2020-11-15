На Донбассе боевики утром обстреляли Марьинку

За минувшие сутки зафиксировали обстрелы в районе Водяного

За минувшие сутки зафиксировали обстрелы в районе Водяного

Фото из открытых источников

С начала текущих суток оккупанты один раз нарушили достигнутые мирные договоренности, совершив несколько неприцельних выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

За прошедшие сутки в зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня.

Так, в районе Водяного в обеденное время противник применил автоматический станковый гранатомет, а вечером вооруженные провокации продолжились. На этом участке, одновременно с гранатометами и стрелковым оружием зафиксировано работу снайпера со стороны временно оккупированной Ужевки. Наши военные открыли огонь в ответ, после чего режим тишины было восстановлено.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Напомним, накануне в зоне ООС случилось новое обострение, боевики пять раз нарушили "тишину".