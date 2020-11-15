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На Донбассе боевики утром обстреляли Марьинку
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15 ноября 2020, 09:47 105

На Донбассе боевики утром обстреляли Марьинку

15 ноября 2020, 09:47 105
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За минувшие сутки зафиксировали обстрелы в районе Водяного
За минувшие сутки зафиксировали обстрелы в районе Водяного
Фото из открытых источников
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С начала текущих суток оккупанты один раз нарушили достигнутые мирные договоренности, совершив несколько неприцельних выстрелов из стрелкового оружия в районе Марьинки.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

За прошедшие сутки в зоне ответственности оперативно-тактической группировки Восток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня.

Так, в районе Водяного в обеденное время противник применил автоматический станковый гранатомет, а вечером вооруженные провокации продолжились. На этом участке, одновременно с гранатометами и стрелковым оружием зафиксировано работу снайпера со стороны временно оккупированной Ужевки. Наши военные открыли огонь в ответ, после чего режим тишины было восстановлено.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Saturday, November 14, 2020

Напомним, накануне в зоне ООС случилось новое обострение, боевики пять раз нарушили "тишину".

Донбасс ООС боевики военные обстрелы
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