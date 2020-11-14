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Бойовики обстріляли українські позиції біля Водяного - Штаб
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14 листопада 2020, 17:54 154

Бойовики обстріляли українські позиції біля Водяного - Штаб

14 листопада 2020, 17:54 154
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Серед українських військових втрат немає
Серед українських військових втрат немає
Фото: flickr
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14 листопада в зоні проведення ООС зафіксовано один випадок обстрілу українських позицій з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

У районі населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає”, - розповіли в штабі ООС.

Також повідомляється, що Упродовж доби сапери ДСНС розмінували понад 14 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 94 знайдених вибухонебезпечних предмети.

Об’єднані сили контролюють ситуацію в районі проведення операції, дотримуючись домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи”, - зазначили в штабі.

Нагадаємо, в зоні ООС нове загострення, бойовики п'ять разів порушили "тишу".

ООС війна обстріли штаб АТО звіт
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