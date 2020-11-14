Бойовики обстріляли українські позиції біля Водяного - Штаб
14 листопада в зоні проведення ООС зафіксовано один випадок обстрілу українських позицій з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.
У районі населеного пункту Водяне ворог відкрив вогонь з автоматичного станкового гранатомета.
Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає”, - розповіли в штабі ООС.
Також повідомляється, що Упродовж доби сапери ДСНС розмінували понад 14 гектарів території у прифронтовому районі та передали на знищення 94 знайдених вибухонебезпечних предмети.
Об’єднані сили контролюють ситуацію в районі проведення операції, дотримуючись домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи”, - зазначили в штабі.
Нагадаємо, в зоні ООС нове загострення, бойовики п'ять разів порушили "тишу".