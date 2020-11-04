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04 ноября 2020, 11:56 350

Линия разграничения с ОРДЛО из-за COVID-19 стала "непроходимой” - правозащитница

04 ноября 2020, 11:56 350
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Сейчас попасть на территорию ОРДЛО с подконтрольной Украине территории почти невозможно, работают только два КПВВ с очень большими ограничениями.

Как передает RegioNews, об этом в эфире телеканала "ДОМ" рассказала правовой аналитик благотворительного фонда "Право на защиту" Ирина Пецко.

Линия разграничения "непроходная", сейчас работают только два КПВВ, но работают с очень большими ограничениями. В "Станице Луганской" был введен карантин, и пройти на неподконтрольную территорию можно только с разрешения командира Объединенных сил. В Донецком направлении, чтобы выехать из ОРДЛО, нужно получить разрешение штаба ООС", – сообщила она.

По ее словам, воспользоваться такими возможностями может очень небольшое количество людей. Поэтому многие ищут обходные пути, тем самым подвергаясь опасности.

Напомним, временное прекращение пропуска людей через КПВВ "Станица Луганская" продлили до 15 ноября из-за распространения коронавируса в ОРДЛО.

коронавирус ОРДЛО ЛНР карантин КПВВ ДНР
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