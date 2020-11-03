Порушення перемир'я на Донбасі: бойовики використовували гранатомет та стрілецьку зброю

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі населеного пункту Шуми противник застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Старогнатівки – підствольний гранатомет.

Зазначається, що підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Від початку поточної доби, 3 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається "тиша", вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше проросійські бойовики двічі порушили режим припинення вогню, який вступив в дію 27 липня 2020 року.