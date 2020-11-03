09:46  03 листопада
Новий антирекорд COVID-19 в Україні: за добу майже 9 тисяч нових випадків
10:43  03 листопада
Будівлю КСУ у Києві взяли під охорону
08:13  03 листопада
Порушення перемир'я на Донбасі: бойовики використовували гранатомет та стрілецьку зброю
UA | RU
UA | RU
03 листопада 2020, 08:13 11

Порушення перемир'я на Донбасі: бойовики використовували гранатомет та стрілецьку зброю

03 листопада 2020, 08:13 11
Читайте также на русском языке
Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було
Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом попередньої доби у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, у районі населеного пункту Шуми противник застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Старогнатівки – підствольний гранатомет.

Зазначається, що підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Від початку поточної доби, 3 листопада, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається "тиша", вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше проросійські бойовики двічі порушили режим припинення вогню, який вступив в дію 27 липня 2020 року.

ОРДЛО Донбас війна обстріл бойовики
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Труханов втрачає слухняну міськраду: з ким буде домовлятися мер
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Всі публікації »
Віктор Таран
Роман Шрайк
Володимир Фесенко
Всі блоги »