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Нарушение перемирия на Донбассе: боевики использовали гранатомет и стрелковое оружие
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03 ноября 2020, 08:13 11

Нарушение перемирия на Донбассе: боевики использовали гранатомет и стрелковое оружие

03 ноября 2020, 08:13 11
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Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе населенного пункта Шумы противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Старогнатовки – подствольный гранатомет.

Отмечается, что подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью.

С начала текущих суток, 3 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается "тишина", огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее пророссийские боевики дважды нарушили режим прекращения огня, который вступил в действие 27 июля 2020 года.

ОРДЛО Донбасс война обстрел боевики
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