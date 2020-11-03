Нарушение перемирия на Донбассе: боевики использовали гранатомет и стрелковое оружие

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие вражеских выстрелов не было

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток в полосах ответственности украинских бригад зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе населенного пункта Шумы противник применил подствольный гранатомет и стрелковое оружие, а неподалеку Старогнатовки – подствольный гранатомет.

Отмечается, что подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью.

С начала текущих суток, 3 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдается "тишина", огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее пророссийские боевики дважды нарушили режим прекращения огня, который вступил в действие 27 июля 2020 года.