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02 листопада 2020, 08:13 3

За добу лише два порушення: ситуація в зоні ООС залишається контрольованою - штаб

02 листопада 2020, 08:13 3
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З початку поточної доби порушень не зафіксовано
З початку поточної доби порушень не зафіксовано
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби збройні формування Російської Федерації два рази порушили домовленості досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, факт порушення режиму припинення вогню зафіксовано у вечірній час у районі населеного пункту Водяне, де ворог застосував стрілецьку зброю. Постріли не становили загрози нашим військовослужбовцям, тому на провокативні дії противника українські захисники зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Окрім того, неподалік Водяного задокументовано проліт БПЛА противника типу "Квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил ворожий безпілотник було подавлено, що унеможливило його подальше використання.

Від початку поточної доби, 2 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Раніше повідомлялось, що 1 листопада було зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

ООС Донбас бойовики ТКГ війна обстріл
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