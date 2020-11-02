За сутки только два нарушения: ситуация в зоне ООС остается контролируемой - штаб

С начала текущих суток нарушений не зафиксировано

С начала текущих суток нарушений не зафиксировано

Фото: из открытых источников

В течение минувших суток вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, факт нарушения режима прекращения огня зафиксировано в вечернее время в районе населенного пункта Водяное, где враг применил стрелковое оружие. Выстрелы не представляли угрозы нашим военнослужащим, поэтому на провокационные действия противника украинские защитники оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Кроме того, неподалеку Водяного зафиксировано пролет БПЛА противника типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил вражеский беспилотник было подавлено, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

С начала текущих суток, 2 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Ранее сообщалось, что 1 ноября было зафиксировано одно нарушение договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года.