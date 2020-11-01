Доба на Донбасі: військові знешкодили безпілотник противника

Обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано

Обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано

Фото: Ракурс

Від початку поточної доби, 1 листопада, зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, на Приазовׄ’ї, у районі населеного пункту Водяне, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "Квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

Упродовж поточної доби обстрілів з боку противника на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано не було. Уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

На ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано більше ніж 3 га території та передано на знищення 113 вибухонебезпечних предметів, відремонтовано 4 будинки, на 4 об’єктах відновлювальні роботи тривають.

Нагадаємо, вчора бойовики обстріляли українські позиції біля Зайцевого.