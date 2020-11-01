14:39  01 листопада
Стала відома дата другого туру виборів мера Львова
16:06  01 листопада
Вадима Бойченка офіційно переобрали мером Маріуполя
17:22  01 листопада
Доба на Донбасі: військові знешкодили безпілотник противника
UA | RU
UA | RU
01 листопада 2020, 17:22 3

Доба на Донбасі: військові знешкодили безпілотник противника

01 листопада 2020, 17:22 3
Читайте также на русском языке
Обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано
Обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано
Фото: Ракурс
Читайте также
на русском языке

Від початку поточної доби, 1 листопада, зафіксовано одне порушення домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи 22 липня 2020 року.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, на Приазовׄ’ї, у районі населеного пункту Водяне, задокументовано проліт ворожого БПЛА типу "Квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

Упродовж поточної доби обстрілів з боку противника на ділянках відповідальності наших бригад зафіксовано не було. Уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.

На ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано більше ніж 3 га території та передано на знищення 113 вибухонебезпечних предметів, відремонтовано 4 будинки, на 4 об’єктах відновлювальні роботи тривають.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Sunday, November 1, 2020

Нагадаємо, вчора бойовики обстріляли українські позиції біля Зайцевого.

Донбас ООС військові штаб ДСНС
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Ексрегіонал Лук'янов, який захоплював міськвиконком у Харцизьку, став депутатом Бахмутської міськради - ЦВК
01 листопада 2020, 16:17
Від початку доби на Донбасі спостерігається тиша
01 листопада 2020, 09:57
Бойовики обстріляли українські позиції біля Зайцевого - штаб ООС
31 жовтня 2020, 18:07
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Проліт глав ОДА повз мерські крісла. Чому програли Кучер, Борзов та Коваль
Всі публікації »
Роман Шрайк
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »