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29 октября 2020, 16:55 3

На Донетчине объявили о подозрении руководителю застенки боевиков "Изоляция"

29 октября 2020, 16:55 3
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Катівеня функционировала в помещении донецкого завода "Изоляция"
Катівеня функционировала в помещении донецкого завода "Изоляция"
Фото: jfp.org.ua
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Правоохранители задокументировали преступную деятельность организатора террористической группы.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Украины, пишет RegioNews.

Следствием установлено, что 36-летний уроженец села в Марьинском районе возглавил "базу МГБ", которая расположена на территории завода "Изоляция" в Буденновском районе города Донецка.

В 2014 году завод был захвачен боевиками и превращен в тюрьму, где удерживали проукраински настроенных гражданских жителей, а также военнослужащих Вооруженных сил Украины и других подразделений, задействованных в проведении АТО/ООС.

По непосредственным указаниям руководителя "базы" к пленным применяли физическое и психологическое насилие. И мужчин, и женщин жестоко избивали, часами пытали электрическим током.

Полиция Донецкой области объявила о подозрении руководителю застенки боевиков "Изоляция" Правоохранители задокументировали преступную...

Posted by Национальная полиция Украины on Thursday, October 29, 2020

Напомним, ранее стало известно, что чиновницу Луганской ОГА пытались завербовать представители "МГБ ЛНВ" .

подозрение боевики полиция пытки Донецк
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