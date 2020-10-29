На Донетчине объявили о подозрении руководителю застенки боевиков "Изоляция"
Правоохранители задокументировали преступную деятельность организатора террористической группы.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Украины, пишет RegioNews.
Следствием установлено, что 36-летний уроженец села в Марьинском районе возглавил "базу МГБ", которая расположена на территории завода "Изоляция" в Буденновском районе города Донецка.
В 2014 году завод был захвачен боевиками и превращен в тюрьму, где удерживали проукраински настроенных гражданских жителей, а также военнослужащих Вооруженных сил Украины и других подразделений, задействованных в проведении АТО/ООС.
По непосредственным указаниям руководителя "базы" к пленным применяли физическое и психологическое насилие. И мужчин, и женщин жестоко избивали, часами пытали электрическим током.
Полиция Донецкой области объявила о подозрении руководителю застенки боевиков "Изоляция" Правоохранители задокументировали преступную...Posted by Национальная полиция Украины on Thursday, October 29, 2020
Напомним, ранее стало известно, что чиновницу Луганской ОГА пытались завербовать представители "МГБ ЛНВ" .