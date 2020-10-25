В Мариуполе ошибочно погасили свыше 4 тысяч бюллетеней для голосования за мэра – ОПОРА

Члены УИК утверждают, что ошиблись нечаянно

Члены УИК утверждают, что ошиблись нечаянно

В Мариуполе Донецкой области на трех участках ошибочно погасили свыше 4 тысяч бюллетеней для голосования за городского голову.

Об этом сообщили координаторы наблюдения Гражданской сети ОПОРА в Донецкой области, передает RegioNews.

Отмечается, что председатель Мариупольской городской ТИК Анатолий Паламарчук подтвердил этот факт.

В то же время он подчеркнул, что эти действия не носили умышленного характера, члены комиссии так поступили по ошибке.

Председатель комиссии предоставил перечень участков с количеством погашенных бюллетеней:

Номера комиссий и количество погашенных бюллетеней:142433 – 1684 бюллетени, 414220 – 861 погасили, 654 бюллетене осталось, а также 142401 – 1456 бюллетеней".

Наблюдатель ОПОРЫ лично посетил два участка из соответствующего перечня - №142433 и №142420. На участке №142433 председатель комиссии сообщила, что эти бюллетени комиссия получила в полтретьего ночи, а члены комиссии погасили бюллетени за переутомления.

Председатель избирательного участка №142420 также подтвердила, что погашение бюллетеней произошло нечаянно. Она отметила, что на этом участке обычно наблюдается низкая активность избирателей, поэтому надеется, что бюллетеней, которые остались, хватит для голосования.

Напомним, полиция проверяет факты подделки бюллетеней в Донецкой области.