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Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировано два нарушения режима "тишины"
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20 октября 2020, 08:13

Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировано два нарушения режима "тишины"

20 октября 2020, 08:13
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Украинские воины огонь в ответ не открывали
Украинские воины огонь в ответ не открывали
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили договоренности, которые вступили в действие 27 июля 2020 года.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Луганское, применив на этом участке ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.

Кроме того, в районе Авдеевки, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника было подавлено, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

С начала текущих суток, 20 октября, в полосах ответственности наших боевых бригад выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не замечено. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Ранее сообщалось, что в районах ответственности наших бригад зафиксировано два факта нарушения достигнутых договоренностей со стороны российско-оккупационных войск.

ООС боевики обстрел оружие военные
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