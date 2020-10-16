Сутки на Донбассе: зафиксировано шесть нарушений режима "тишины" со стороны боевиков

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано шесть нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник было подавлено.

Неподалеку Причепиловки противник применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. Кроме того, огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг дважды открывал вблизи Авдеевки и дважды в районе Новотошковского.

Подразделения, привлеченные к проведению операции Объединенных сил, продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - отмечают в штабе.

С начала текущих суток, 16 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Напомним, сутками ранее российско-оккупационные войска шесть раз нарушили договоренности, вступившим в действие 27 июля 2020 года.