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09 жовтня 2020, 09:02 1

Від початку режиму "тиші" на Донбасі не постраждав жоден цивільний - ОБСЄ

09 жовтня 2020, 09:02 1
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Однак, обмеження введені бойовиками значно обмежують можливості моніторингової місії 
Однак, обмеження введені бойовиками значно обмежують можливості моніторингової місії 
Фото: з відкритих джерел
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Жоден цивільний на Донбасі не був убитий чи поранений в результаті обстрілів після введення режиму "тиші", домовленості про який було досягнуто в ході переговорів Тристоронньої контактної групи.

Як передає RegioNews, про це повідомив голова СММ ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

За його словами, "недавнє зниження рівня насильства... ще раз засвідчує, що при наявності політичної волі можна досягти конкретних результатів на місцях".

Очільник моніторингової місії додав, що попри покращення ситуації, "обмеження, введені збройними формуваннями на лінії зіткнення, залишаються, що істотно ускладнює пересування Місії в районах, що не контролюються урядом України".

Цей факт, а також постійні обмеження свободи пересування, переважно в непідконтрольних уряду районах, і обстріли і "глушіння" безпілотників, значно обмежує можливості СММ з моніторингу та звітності про ситуацію з безпекою.

Раніше повідомлялось, що Кравчук розповів подробиці скандального звільнення Фокіна з ТКГ.

ОБСЄ миссия Донбас жертва безпека
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