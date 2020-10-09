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09 октября 2020, 09:02 1

С начала режима "тишины" на Донбассе не пострадал ни один гражданский - ОБСЕ

09 октября 2020, 09:02 1
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Однако, ограничения введены боевиками значительно ограничивают возможности мониторинговой миссии
Однако, ограничения введены боевиками значительно ограничивают возможности мониторинговой миссии
Фото: из открытых источников
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Ни один гражданский на Донбассе не был убит или ранен в результате обстрелов после введения режима "тишины", договоренности о котором были достигнуты в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы.

Как передает RegioNews, об этом сообщил председатель СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

По его словам, "недавнее снижение уровня насилия... еще раз подтверждает, что при наличии политической воли можно достичь конкретных результатов на местах".

Глава мониторинговой миссии добавил, что несмотря на улучшение ситуации, "ограничения, введенные вооруженными формированиями на линии соприкосновения, остаются, что существенно затрудняет передвижение Миссии в районах, которые не контролируются правительством Украины".

Этот факт, а также постоянные ограничения свободы передвижения, преимущественно в неподконтрольных правительству районах, и обстрелы и "глушения" беспилотников, значительно ограничивает возможности СММ по мониторингу и отчетности о ситуации с безопасностью.

Ранее сообщалось, что Кравчук рассказал подробности скандального увольнения Фокина с ТКГ.

ОБСЕ миссия Донбасс жертва безопасность
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