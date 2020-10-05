Ситуация в ООС: боевики четыре раза нарушили режим "тишины" на Донбассе

Боевых потерь среди украинских военных нет

Боевых потерь среди украинских военных нет

Фото: из открытых источников

За предыдущие сутки российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности украинских подразделений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, неподалеку Авдеевки и Катериновки зафиксировано вражеские выстрелы из стрелкового оружия, вблизи Водяного – из автоматического станкового гранатомета. Возле населенного пункта Шумы противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. Вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому ответный огонь они не открывали.

С начала текущих суток, 5 октября, в районе поселка Новолуганское враг произвел один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. В остальных районах по всей линии разграничения наблюдается тишина.

Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - подчеркивают в штабе.

Также отмечается, что военнослужащие Вооруженных Сил совместно с огнеборцами ГСЧС продолжают ликвидировать очаги пожаров. Вчера основные усилия были направлены на тушение очагов возгораний вблизи населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Старый Айдар, Шумы. Кроме того, 166 военнослужащих и 16 единиц автомобильной и инженерной техники было задействовано в ликвидации последствий пожаров в населенном пункте Вороново.

Кроме того, наши воины помогали местным жителям разбирать завалы в разрушенных огнем частных домах и на объектах поселковой инфраструктуры.

Напомним, сутками ранее в полосах ответственности наших бригад зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.