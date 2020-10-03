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Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню
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03 жовтня 2020, 10:02 1

Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню

03 жовтня 2020, 10:02 1
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Бойових втрат серед українських військових немає
Бойових втрат серед українських військових немає
Фото: з відкритих джерел
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За попередню добу російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню в смугах відповідальності українських підрозділів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь із гранатометів різних систем неподалік населеного пункту Авдіївка. Окрім того, двічі впродовж доби ворог застосував стрілецьку зброю поблизу Водяного. Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів не було.

Від початку поточної доби, 3 жовтня, неприцільними пострілами ворог провокував наших воїнів поблизу Мар’їнки. На цій ділянці зафіксовано два постріли з ручного протитанкового гранатомета та три черги зі стрілецької зброї. Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. В інших районах уздовж лінії зіткнення спостерігається тиша.

Перебуваючи у готовності до адекватного реагування на будь-які провокаційні дії противника, українські захисники дотримуються домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи", - зазначають в штабі.

Також зазначається, що тривають роботи із подолання вогняної стихії та її наслідків. Військовослужбовці Збройних Сил і рятувальники ДСНС локалізували осередки загорання неподалік населених пунктів Кряківка, Трьохізбенка, Артема, Старий Айдар та Станиця Луганська. Від Збройних Сил України до ліквідації пожеж залучено понад 700 осіб та 30 одиниць інженерної та спецтехніки.

Нагадаємо, добою раніше, на ділянках відповідальності наших бригад російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.

ОРДЛО Донбас ООС бойовики обстріли
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