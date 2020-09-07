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07 вересня 2020, 12:16 9

Силовики перехопили величезну партію тютюну на мільйони гривень з "ДНР"

07 вересня 2020, 12:16 9
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Контрафактну продукцію вилучено з незаконного обігу
Контрафактну продукцію вилучено з незаконного обігу
Фото: СБУ
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Співробітники Служби безпеки України попередили незаконне постачання контрафактного тютюну з тимчасово окупованої території Донеччини. Виявили організаторів оборудки неподалік села Гранітне під час транспортування тютюнових виробів вглиб території області.

Про це повідомляє Regionews з посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що двоє мешканців Торецька та Гранітного намагаються налагодити систематичне постачання на підконтрольну уряду територію тютюнової продукції, виготовленої на "виробничих потужностях" так званої "ДНР".

Правопорушники перевозили вантаж на плавзасобах через ріку Кальміус, перевантажували у мікроавтобуси, а потім через поштовий сервіс планували доставляти в інші регіони України.

В автомобілі виявлено та вилучено понад 100 тисяч пачок цигарок відомого бренду без акцизних марок на більше ніж 4,5 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

У межах розпочатого провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України триває слідство.

Встановлюються інші особи, можливо причетні до протиправної діяльності.

Раніше повідомлялось, що СБУ вивезла з ОРДЛО бойовика-інформатора, який розповів про роль РФ у війні.

СБУ контрабанда ДНР правоохоронці сигарети
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