Силовики перехватили огромную партию сигарет на миллионы гривен из "ДНР"

Контрафактную продукцию изъято из незаконного оборота

Контрафактную продукцию изъято из незаконного оборота

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины предупредили незаконные поставки контрафактного табака с временно оккупированной территории Донетчины. Обнаружили организаторов сделки близ села Гранитное во время транспортировки табачных изделий вглубь территории области.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что двое жителей Торецка и Гранитного пытаются наладить систематические поставки на подконтрольную правительству территорию табачной продукции, изготовленной на "производственных мощностях" так называемой "ДНР".

Правонарушители перевозили груз на плавсредствах через реку Кальмиус, перегружали в микроавтобус, а затем через почтовый сервис планировали доставлять в другие регионы Украины.

В автомобиле обнаружено и изъято более 100 тысяч пачек сигарет известного бренда без акцизных марок на более чем 4,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

В рамках начатого производства по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжается следствие.

Устанавливаются иные лица, возможно причастные к противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что СБУ вывезла из ОРДЛО боевика-информатора, который рассказал о роли РФ в войне.