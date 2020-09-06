Поодинокі провокації бойовиків не зірвуть мирний процес - Кравчук

Обстріл бойовиків обговорили на засіданні ТКГ

Обстріл бойовиків обговорили на засіданні ТКГ

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента.

Так, сторони переговорів прийшли до висновку, що поодинокі провокації бойовиків на Донбасі не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу.

Ми дуже цінуємо режим повного і всеосяжного припинення вогню, досягнутий 27 липня. Саме тому ми постійно стежимо за тим, як виконуються домовленості, і нам важливо, щоб Нормандський процес якомога швидше дав результат. Українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир'я на Донбасі", - підкреслив голова української делегації Леонід Кравчук.

Наголошується, що учасники наради підтвердили, що українська сторона чітко і послідовно дотримується режиму повного припинення вогню. "Важливо, що це повністю підтверджується також і в звітах СММ ОБСЄ", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, сьогодні окупаційні сили здійснили прицільний обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил біля Красногорівки. В результаті гранатометного обстрілу постраждав український військовий, який займався гасінням пожежі у лінії розмежування.