Поодинокі провокації бойовиків не зірвуть мирний процес - Кравчук
На терміновому засіданні Тристоронньої контактної групи обговорили сьогоднішню провокацію бойовиків на Донбасі поблизу Красногорівки.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента.
Так, сторони переговорів прийшли до висновку, що поодинокі провокації бойовиків на Донбасі не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу.
Ми дуже цінуємо режим повного і всеосяжного припинення вогню, досягнутий 27 липня. Саме тому ми постійно стежимо за тим, як виконуються домовленості, і нам важливо, щоб Нормандський процес якомога швидше дав результат. Українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир'я на Донбасі", - підкреслив голова української делегації Леонід Кравчук.
Наголошується, що учасники наради підтвердили, що українська сторона чітко і послідовно дотримується режиму повного припинення вогню. "Важливо, що це повністю підтверджується також і в звітах СММ ОБСЄ", - зазначив Кравчук.
Нагадаємо, сьогодні окупаційні сили здійснили прицільний обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил біля Красногорівки. В результаті гранатометного обстрілу постраждав український військовий, який займався гасінням пожежі у лінії розмежування.