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06 вересня 2020, 18:29 7

Поодинокі провокації бойовиків не зірвуть мирний процес - Кравчук

06 вересня 2020, 18:29 7
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Обстріл бойовиків обговорили на засіданні ТКГ
Обстріл бойовиків обговорили на засіданні ТКГ
Фото: з відкритих джерел
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На терміновому засіданні Тристоронньої контактної групи обговорили сьогоднішню провокацію бойовиків на Донбасі поблизу Красногорівки.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента.

Так, сторони переговорів прийшли до висновку, що поодинокі провокації бойовиків на Донбасі не можуть і не стануть підставою для зриву мирного процесу.

Ми дуже цінуємо режим повного і всеосяжного припинення вогню, досягнутий 27 липня. Саме тому ми постійно стежимо за тим, як виконуються домовленості, і нам важливо, щоб Нормандський процес якомога швидше дав результат. Українська сторона робитиме все для того, щоб не допустити зриву перемир'я на Донбасі", - підкреслив голова української делегації Леонід Кравчук.

Наголошується, що учасники наради підтвердили, що українська сторона чітко і послідовно дотримується режиму повного припинення вогню. "Важливо, що це повністю підтверджується також і в звітах СММ ОБСЄ", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, сьогодні окупаційні сили здійснили прицільний обстріл позицій підрозділів Об'єднаних сил біля Красногорівки. В результаті гранатометного обстрілу постраждав український військовий, який займався гасінням пожежі у лінії розмежування.

ОРДЛО Донбас ООС ТКГ бойовики обстріли Леонід Кравчук
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