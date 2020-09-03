На Донетчине и Кировоградщине разоблачили миллионные махинации во время ремонта автодорог

Государству был нанесен ущерб почти на 10 миллионов гривен

Государству был нанесен ущерб почти на 10 миллионов гривен

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Служба безопасности Украины на Донетчине и Кировоградской области разоблачила и предупредила многомиллионные махинации во время ремонта автомобильных дорог. Проверяется возможная причастность к схемам должностных лиц облавтодора.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-сцентр СБУ.

По данным следствия, в 2017 году Донецкий облавтодор заключил с местной строительной фирмой 7 контрактов на проведение ремонта междугородных и межобластных дорог на более чем 16 миллионов гривен. Большую часть этих средств подрядчик присвоил через внесение к проектно-сметной и технической документации неправдивых данных о качестве использованных материалов.

Так, в результате сделки государству был нанесен ущерб почти на 10 миллионов гривен. Кроме того, за нарушение технологии ремонта теперь дорожное покрытие разрушается и нуждается в повторной реконструкции.

Правоохранители провели обыски в офисных помещениях подрядной организации и по местам жительства его руководителей", - говорится в сообщении.

В настоящее время бывшему и нынешнему директорам строительной фирмы объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 366 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания им меры пресечения.

В Кировоградской области спецслужбой встановилено, что в 2020 году областное профильное госпредприятие заключило подрядный договор с местной частной структурой. Коммерсанты должны были отремонтировать автомобильную дорогу общего пользования в Голованевском районе протяженностью более 4 километров.

Однако во время выполнения работ подрядчик отклонился от условий проектно-сметной документации и использовал асфальтобетонное покрытие, которое не соответствует государственным требованиям.

По заключению экспертизы, в результате злоупотреблений коммерсанты могли нанести ущерб областному бюджету более чем на 15 миллионов гривен.

Подрядчик обязался осуществить повторный ремонт дороги в полном объеме за счет собственных сил и средств исполнителя", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали системную коррупцию в Черноморском управлении Укртрансбезпеки.