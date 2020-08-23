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23 августа 2020, 15:49 2

Почти месяц без боевых потерь: Зеленский рассказал о перемирии на Донбассе

23 августа 2020, 15:49 2
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Глава государства выразил всем воинам благодарность
Глава государства выразил всем воинам благодарность
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что уже в течении 28 дней подряд на Донбассе не было боевых потерь среди украинских военнослужащих.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на речь президента по случаю Дня Государственного флага.

"Сегодня 28 дней, как у нас нет боевых потерь. Весь мир видит, что Украина и ее воины, как и любые нормальные цивилизованные люди, конечно, стремятся к миру на востоке Украины. Это не значит, что мы перестанем заботиться о своей армии, потому что именно вы - современное и сильное войско - являетесь залогом для наступления столь желанного в Украине мира", - сообщил Зеленский.

Также глава государства от имени украинского народа выразил всем военнослужащим благодарность за добросовестное выполнение обязанностей, отвагу и героизм.

Помимо этого, Зеленский пообещал адресную помощь к пенсии родственникам погибших за Украину - ее начнут выдавать с августа.

С первого августа родственники погибших получат адресную помощь к пенсии", - сообщил президент.

Напомним, что в Украине 23 августа ежегодно отмечают День Государственного флага. В этом году празднование ознаменовалось становлением в центре столицы 90-метрового флагштока с "главным флагом страны".

война Владимир Зеленский военная техника президент пенсия
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