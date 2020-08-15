ООС: нарушений режима "тишины" со стороны боевиков не зафиксировано

Потерь среди украинских военных нет

Потерь среди украинских военных нет

Фото: из открытых источников

Как передают в штабе Операции объединенных сил, ситуация остается контролируемой. В течение текущих суток не зафиксировано никаких нарушений режима "тишины" со стороны незаконных вооруженных формирований боевиков.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Несмотря на соблюдение режима "тишины", украинские военные продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.

Двадцатые сутки подряд, с тех пор как объявлен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - отметили в штабе.

Также в штабе отмечают, что в зоне проведения ООС действуют подразделения ГСЧС - они разминировали около шести гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение сорок восемь найденных взрывоопасных предметов.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За прошедшие сутки они осуществляли работы на двадцати двух объектах и полностью отремонтировали один из них.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизни украинским воинам.