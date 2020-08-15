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Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза нарушили режим "тишины"
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15 августа 2020, 10:04 4

Ситуация на Донбассе: боевики четыре раза нарушили режим "тишины"

15 августа 2020, 10:04 4
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Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет
Боевых потерь и ранений среди украинских военных нет
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Выстрелы были провокационными и не несли угрозы жизням украинским воинам.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Отмечается, что украинские воины огонь в ответ не открывали.

Так, вблизи Авдеевки в утреннее и послеобеденное время зафиксировано огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия.

Также, за минувшие сутки, выявлены факты инженерного оборудования позиций в сторону подразделений ВСУ неподалеку населенных пунктов Хутор Вольный по направлению временно оккупированного Золотого-5 и Новгородское по направлению неподконтрольной Широкой Балки.

В штабе отмечают, что с начала текущих суток, 15 августа, на всех участках фронта наблюдалась тишина, нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее на Донбассе двое военных подорвались на взрывчатке: один погиб.

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы
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