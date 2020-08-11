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Ситуация на Донбассе: боевики осуществили провокацию, потерь нет
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11 августа 2020, 08:19 9

Ситуация на Донбассе: боевики осуществили провокацию, потерь нет

11 августа 2020, 08:19 9
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Украинские войска соблюдают режим полного прекращения огня
Украинские войска соблюдают режим полного прекращения огня
Фото: из открытых источников
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За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации провели провокацию с использованием стрелкового оружия. Следуя полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять свои задачи по назначению.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

"Одна вражеская провокация из стрелкового оружия была зафиксирована у Красногоровки. Неприцельный выстрел не нес угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Подразделения Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Сообщается, что с начала текущих суток, 11 августа, на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее вооруженные формирования РФ 4 раза нарушили договоренности, достигнутые Трехсторонней контактной группой.

ОРДЛО Донбасс ООС боевики обстрелы
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