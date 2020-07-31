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31 июля 2020, 11:12 1

Конфликт на Донбассе: с начала года пострадали 60 мирных жителей - ОБСЕ

31 июля 2020, 11:12 1
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Погибли в результате боевых действий 8 мирных жителей
Погибли в результате боевых действий 8 мирных жителей
Фото: из открытых источников
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С начала 2020 года жертвами боевых действий на Донбассе ставили 60 человек - из них 52 получили ранения, 8 - погибли.

Как передает RegioNews, об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Так, исходя из данных организации, в период с 13 по 26 июля на Донбассе в результате военного конфликта пострадали 5 мирных жителей - все получили ранения.

Таким образом, общее число жертв среди гражданского населения от начала 2020 года составляет 60 человек: 8 погибших и 52 раненых", - говорится в отчете.

Помимо этого, в ОБСЕ за указанный период зафиксировали около 8 тысяч нарушений режима прекращения огня, из которых около 2,1 тысяч - взрывы.

"Миссия констатировала спокойную ситуацию на участке разведения в районе Станицы Луганской. В то же время на участках разведения в районах Золотого и Петровского зафиксировано нарушение режима прекращения огня и, как и раньше, присутствие людей", - говорится в отчете.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне ООС умерли трое военных из-за "резкого ухудшения состояния здоровья".

Донбасс война ОБСЕ взрыв жертва
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