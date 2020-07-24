Доба на Донбасі: бойовики 8 раз обстріляли українських військових
За минулу добу збройні формування РФ 8 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики використовували заборонені мінськими домовленостями озброєння.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, бойовики вели вогонь з 120 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Обстріли велися поблизу Гнутово, Старогнатовки, Новотошківського, а також біля Причепиловки і Оріхового.
Для здійснення заходів щодо відображення і стримування збройної агресії наші воїни уміло задіяли чергові вогневі засоби і змусили супротивника згорнути свою злочинну активність", — йдеться в повідомленні.
За даними розвідки, 23 липня українські захисники поранили двох загарбників.
За минулу добу втрат серед наших військовослужбовців в результаті ворожих обстрів не було.
З початку поточної доби бойовики три рази порушили режим припинення вогню. Позиції українських військових у Старогнатовки обстріляли з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських вояків немає.
Нагадаємо, добою раніше збройні формування бойовиків 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.