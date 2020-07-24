Доба на Донбасі: бойовики 8 раз обстріляли українських військових

Втрат серед українських захисників немає

Втрат серед українських захисників немає

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, бойовики вели вогонь з 120 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли велися поблизу Гнутово, Старогнатовки, Новотошківського, а також біля Причепиловки і Оріхового.

Для здійснення заходів щодо відображення і стримування збройної агресії наші воїни уміло задіяли чергові вогневі засоби і змусили супротивника згорнути свою злочинну активність", — йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 23 липня українські захисники поранили двох загарбників.

За минулу добу втрат серед наших військовослужбовців в результаті ворожих обстрів не було.

З початку поточної доби бойовики три рази порушили режим припинення вогню. Позиції українських військових у Старогнатовки обстріляли з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських вояків немає.

Нагадаємо, добою раніше збройні формування бойовиків 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.