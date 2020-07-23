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ООС: за добу на Донбасі поранені четверо українських військових
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23 липня 2020, 08:19 6

ООС: за добу на Донбасі поранені четверо українських військових

23 липня 2020, 08:19 6
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Бойовики 15 раз порушували режим "тиші"
Бойовики 15 раз порушували режим "тиші"
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу збройні формування бойовиків 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів четверо українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Окупанти використовували міномети 120-го калібру, озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, БПЛА та стрілецьку зброю.

Стріляли поблизу Майорська, Хутора Вільного, Кримського, а також у передмісті Мар'їнки і неподалік від населених пунктів Лебениське, Водяне, Пищевик, Старогнатівка і Талаківка. По захисниках Богданівки російські окупанти застосували безпілотний літальний апарат, з якого скинули гранатометний постріл ВОГ-25.

За даними розвідки, за минулу добу українські захисники знищили одного і поранили трьох загарбників. І за уточненими даними, 21 липня втрати противника додатково склали ще двоє загиблих.

Нагадаємо, добою раніше через обстріли загинув український військовий, ще один отримав поранення.

ОРДЛО ООС Донбас бойовики обстріли поранення
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