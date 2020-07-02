Ситуація на Донбасі: за добу поранили одного українського військового

Бойовики використовували заборонені озброєння

Бойовики використовували заборонені озброєння

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу на Донбасі бойовики 5 разів порушували режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Бойовики застосували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Окупанти вели вогонь поблизу таких населених пунктів: Оріхове, Травневе, Піски, Авдіївка, а з початку поточної доби стріляли і біля Луганського.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. Його оперативно евакуювали в медичний заклад та надали необхідну допомогу лікарів. Стан здоров'я воїна задовільний", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, добою раніше окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню, двоє українських військовослужбовців отримали поранення.