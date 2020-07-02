Сводка ООС: два обстрела за сутки, потерь нет

Относительное затишье использовали на дооборудование позиций участков боевого столкновения

Относительное затишье использовали на дооборудование позиций участков боевого столкновения

Фото: штаб ООС

Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.

Утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Луганского противник дважды обстреливал украинских воинов из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 2 июля 2020 года #ООС... Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четверг, 2 июля 2020 г.

Напомним, за прошедшие сутки на фронте ранили одного военного, зафиксировано 5 обстрелов.