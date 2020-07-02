Сводка ООС: два обстрела за сутки, потерь нет
Относительное затишье использовали на дооборудование позиций участков боевого столкновения
Относительное затишье использовали на дооборудование позиций участков боевого столкновения
Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.
Об этом пишет Regionews со ссылкой на штаб ООС.
Утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Луганского противник дважды обстреливал украинских воинов из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.
Вечернее сводка о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00 2 июля 2020 года #ООС...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Четверг, 2 июля 2020 г.
Напомним, за прошедшие сутки на фронте ранили одного военного, зафиксировано 5 обстрелов.
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