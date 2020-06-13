Доба на Донбасі: чергове порушення "тиші" бойовиками і поранений український військовий

Окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню

Окупанти 12 разів порушили режим припинення вогню

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу збройні формування РФ 12 разів обстрілювали позиції українських захисників, в результаті чого один з воїнів ООС отримав поранення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Обстріл вели з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Українські військові стріляли у відповідь.

Стріляли поблизу Широкиного, Верхньоторецького, Водяного, Мар'їнки, Луганського і Кримського. Оборонні укріплення на підступах до Авдіївки окупанти двічі обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

За даними розвідки, 12 червня українські військовослужбовці знищили двох і поранили щонайменше трьох російських загарбників.

З початку поточної доби обстріли зафіксовані недалеко від населеного пункту Славне і поруч з Луганським. Втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, добою раніше окупаційні війська РФ провели 16 обстрілів, також задіяли безпілотний літальний апарат.