В зоне ООС погиб украинский военный

Еще двое военнослужащих получили ранения

Еще двое военнослужащих получили ранения

За прошедшие сутки в штабе ООС зафиксировали 15 обстрелов, во время которых погиб украинский военный, еще двое ранены.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" вблизи Луганского, противник применил артиллерийские системы калибра 122 мм, выпустив в сторону наших позиций пол сотни снарядов. Свою артиллерию оккупанты разместили непосредственно в Калининском, что на восточной окраине Горловки, рядом с домами мирных жителей.

Трижды на протяжении суток, агрессор вел огонь по защитниках Крымского применив при этом минометы калибров 120 мм и 82 мм, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Аналогичное оружие российские наемники задействовали на подступах к Попасной.

Также из минометов калибра 120 мм враг открывал огонь у Троицкого и Новозвановки, а по защитникам Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с населенным пунктом Катериновка противник для обстрелов применял минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" опорные пункты украинских защитников неподалеку Авдеевки, Новотроицкого, Славного, Старогнатовки и Богдановки агрессор обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По данным разведки, 13 июня украинские воины уничтожили троих и ранили по меньшей мере двух российских захватчиков.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" трижды обстреляли из минометов калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов оборонительные укрепления неподалеку населенного пункта Луганское.

За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

Напомним, на оккупированном Донбассе боевики уже неделю блокируют мобильную связь