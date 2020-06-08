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Доба в ООС: поранені троє українських військових
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08 червня 2020, 10:05 25

Доба в ООС: поранені троє українських військових

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08 червня 2020, 10:05 25
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Бойовики знову використовували міномети заборонених калібрів
Фото: з відкритих джерел
Бойовики знову використовували міномети заборонених калібрів

За минулу добу проросійські бойовики 8 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу двоє військовослужбовців отримали поранення. Ще один український захисник отримав поранення вже з початку поточної доби.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.

Бойовики вели обстріл з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Стріляли поблизу Луганського, Кримського, Хутора Вільний, Павлополя і поруч з Широкіним.

З початку поточної доби російські збройні формування 4 рази порушили режим припинення вогню - біля Новолуганского, Горіхово і Богданівки.

В результаті обстрілу постраждали троє українських військових. Крім того, за даними розвідки, за минулу добу був поранений один окупант.

Нагадаємо, добою раніше на Донбасі поранили чотирьох травмовано одного бійця.


ООС Донбас бойовики обстріл поранення Донецька область Луганська область
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