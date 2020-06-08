Доба в ООС: поранені троє українських військових
За минулу добу проросійські бойовики 8 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу двоє військовослужбовців отримали поранення. Ще один український захисник отримав поранення вже з початку поточної доби.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Бойовики вели обстріл з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Стріляли поблизу Луганського, Кримського, Хутора Вільний, Павлополя і поруч з Широкіним.
З початку поточної доби російські збройні формування 4 рази порушили режим припинення вогню - біля Новолуганского, Горіхово і Богданівки.
В результаті обстрілу постраждали троє українських військових. Крім того, за даними розвідки, за минулу добу був поранений один окупант.
Нагадаємо, добою раніше на Донбасі поранили чотирьох травмовано одного бійця.
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