Сутки в ООС: потерь среди украинских защитников нет

Боевики потеряли двух человек и по меньшей мере двое ранены

Фото: ООС

Боевики потеряли двух человек и по меньшей мере двое ранены

За прошедшие сутки вооруженные формирования Російсьої Федерации 12 раз нарушали режим прекращения огня. В ход шли запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы 122 мм, минометы 120 мм и 82 мм, а также гранатометы разных систем, пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Сообщается, что агрессивное и преступное поведение российских наемников вызвало немедленную реакцию со стороны Объединенных сил – огнем из штатного вооружения по позициям оккупантов, украинские защитники решительно подавили вражескую активность.

Оккупанты вели огонь рядом с Авдеевкой, Красногоровкою, Новотроицком, Старогнатовкою, а также неподалеку Новолуганского и поселка Байрак.

Потерь среди украинских защитников нет. По данным разведки, 24 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и, по меньшей мере, двух ранили.

От начала текущих суток вооруженные формирования боевиков вели огонь в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" неподалеку населенного пункта Пески из минометов 120-го калибра, а возле Марьинки со станковых противотанковых гранатометов.

В штабе отмечают, что случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, сутками ранее в зоне ООС зафиксировано 11 обстрелов, одного военного ранили.